Наследник Жоржа Коваля стал жертвой мошенников

— К сожалению, судьба продолжала испытывать его на прочность. Его уволили из разведки в звании рядового, без наград. Вероятно, это было сделано из-за бюрократической халатности (в то время два разведывательных сообщества, НКВД и ГРУ, были объединены в одно ведомство — Комитет информации) либо умышленно, чтобы оградить его от набирающей обороты кампании по борьбе с космополитизмом, история об этом умалчивает. В 1949 году, в разгар упомянутой кампании, его убрали и из Менделеевки, где он преподавал. Его биография вызывала подозрения: где он был так долго, почему у него только одна медаль за взятие Берлина и звание рядового? Лишь благодаря письму начальника ГРУ генерал-полковника Михаила Шалина министру высшего образования СССР Всеволоду Столетову деда восстановили в институте. Он защитился, стал кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой автоматизации химических процессов (производств); он подготовил 8 кандидатов наук, написал около 100 научных работ, которые получили признание в научных кругах. Звания Героя России он был удостоен посмертно, в 2007 году, не дожив до этого события чуть более полутора лет. Он умер в возрасте 92 лет. Награду вручал президент Путин.