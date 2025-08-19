Белый дом заявил о «свете в конце туннеля» в рамках урегулирования конфликта на Украине

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 19 августа, заявила о том, что теперь в рамках урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной появился «свет в конце туннеля», который предвещает «возможность для прочного мира».
По словам пресс-секретаря американской администрации, для «хорошей сделки» в данном случае обе стороны должны остаться немного недовольными. Она добавила, что Вашингтон поможет с координацией касательно гарантий безопасности Киеву и, возможно, предоставит другие средства.
— США не исключают поддержку с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины, — передает слова Ливитт телеканал Fox News.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.