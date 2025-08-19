В Ростове-на-Дону признали аварийными 291 многоквартирный дом

На 34-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты рассмотрели критическую ситуацию с аварийным жильем в городе. По данным заместителя главы администрации по строительству и архитектуре Андрея Дикуна, 291 многоквартирный дом официально признан непригодным для проживания и подлежит сносу или реконструкции.
Для решения проблемы в городе реализуются две областные программы — расселение 141 дома до 2029 года и ликвидация 66 аварийных зданий до 2030 года. В общей сложности программы затрагивают судьбы 2891 семьи, из которых 2027 семей уже включены в процесс переселения.
— За два года действия программ мы расселили 389 семей, освоив 1,06 миллиарда рублей, — сообщил Андрей Дикун. — В текущем году в ходе реализации третьего этапа запланировано расселение 242 семей из 53 многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено 565,9 миллионов рублей из областного бюджета и 306 миллионов из местного. Уже расселены 104 семьи.
