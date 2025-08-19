В Ростове-на-Дону признали аварийными 291 многоквартирный дом

— За два года действия программ мы расселили 389 семей, освоив 1,06 миллиарда рублей, — сообщил Андрей Дикун. — В текущем году в ходе реализации третьего этапа запланировано расселение 242 семей из 53 многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено 565,9 миллионов рублей из областного бюджета и 306 миллионов из местного. Уже расселены 104 семьи.