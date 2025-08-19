Посольство Белоруссии взяло на контроль данные о взятии граждан РБ в рабство

Посольство Белоруссии в России взяло на контроль ситуацию с предполагаемой организацией рабского труда с участием граждан Республики в Воронежской области. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в пресс-службе дипмиссии.
— Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы, — говорится в сообщении.
Представители посольства отметили, что им удалось установить телефонные номера предполагаемых жертв рабовладельцев из числа своих граждан. С одним из них уже связались дипломаты.
До этого Следственный комитет России также организовал проверку информации о ферме со 100 рабами в селе Подколодновка в Воронежской области. Председатель СК Александр Бастрыкин лично поручил доложить ему о результатах.
Добровольцы волонтерской организации «Движение Альтернатива» сообщили, что около 100 человек попали в рабство в селе Подколодновка. По информации волонтеров, их использовали для работы на полях и в теплицах.
До этого в рабстве оказались восемь жителей Таиланда, которые приехали в страну на заработки, соблазнившись информацией о высоких доходах.