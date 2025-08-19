Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР

В понедельник в региональном штабе движения рассказали РИА Новости, что Народный фронт доставил более 300 литров питьевой воды в район Ольховских дач Станично-Луганского округа, а также помог эвакуировать более десяти человек, оставшихся без крова из-за приближения огня.