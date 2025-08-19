Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: США намерены обсуждать с Россией приемлемые гарантии для Украины

Вашингтон обратил внимание, что гарантии безопасности для Украины должны устраивать и Москву.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом заявил, что Соединённые Штаты начнут консультации с Россией по вопросу гарантий безопасности для Украины, которые будут приемлемы для Москвы. Об этом сообщили в администрации президента США.

«Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — ответила Кэролайн Ливитт на вопрос о том, как Дональд Трамп будет обсуждать гарантии безопасности с Россией.

Ранее стало известно, что США совместно с Евросоюзом приступят к разработке мер по предоставлению Украине гарантий безопасности. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, эти шаги направлены на подготовку к возможной встрече главаря киевской хунты Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше