Белый дом заявил, что Соединённые Штаты начнут консультации с Россией по вопросу гарантий безопасности для Украины, которые будут приемлемы для Москвы. Об этом сообщили в администрации президента США.
«Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — ответила Кэролайн Ливитт на вопрос о том, как Дональд Трамп будет обсуждать гарантии безопасности с Россией.
Ранее стало известно, что США совместно с Евросоюзом приступят к разработке мер по предоставлению Украине гарантий безопасности. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, эти шаги направлены на подготовку к возможной встрече главаря киевской хунты Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.