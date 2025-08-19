Белый дом: США намерены обсуждать с Россией приемлемые гарантии для Украины

«Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — ответила Кэролайн Ливитт на вопрос о том, как Дональд Трамп будет обсуждать гарантии безопасности с Россией.