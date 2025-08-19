В селе Богдановка Самарской области в сентябре откроют обновленный детсад

Детский сад «Ручеек» откроют в селе Богдановка Самарской области в сентябре после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Кинельского района.
«Разница колоссальная, и это видно уже сейчас. Детский сад изменился и снаружи, и внутри. Фасад утеплили, полностью обновили и покрасили по нашему дизайну. Заменили крышу, сделали новые отмостки и водосточную систему. Демонтировали старые игровые площадки, заасфальтировали дорожки», — отметила старший воспитатель Наталья Киндина.
Внутри здания заменили все коммуникации, системы жизнеобеспечения и безопасности. Подрядчики не только выполнили запланированные работы, но и учли пожелания педагогов, включая цветовую гамму помещений. Уже выполнено 90% работ, подрядной организации осталось установить двери, постелить гомогенное покрытие на пол и установить сантехнику.
В ходе ремонта в саду провели частичную перепланировку: обустроили кабинет логопеда, расширили коридоры для организации мини-музеев и тематических выставок, а также создали архитектурную лабораторию. Уже в сентябре 50 воспитанников «Ручейка» и их родители смогут оценить все изменения.
«В новом учебном году наш детский сад станет пилотной площадкой по знакомству детей с архитектурой через конструктивную деятельность. Капитальный ремонт позволил по-новому использовать помещения. В архитектурной лаборатории ребята будут осваивать азы профессии», — добавила Наталья Киндина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.