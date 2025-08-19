В США допустили поддержку Украины с воздуха в рамках гарантий безопасности

Соединенные Штаты допускают оказание Украине поддержки с воздуха в рамках предоставления стране гарантий безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 19 августа.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп исключил размещение американского военного контингента на территории Украины. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома подчеркнул, что во время его нахождения на посту президента Соединенных Штатов Вашингтон не будет реализовывать данную инициативу.
