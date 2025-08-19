«Свет в конце туннеля»: Белый дом оценил перспективу завершения конфликта на Украине

В Вашингтоне и Москве заговорили о возможном скором завершении конфликта на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что урегулирование ситуации становится все более реальным. Она отметила, что сейчас появилась надежда на достижение стабильного мира.
«Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира», — уточнила Левитт.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил свою решимость положить конец конфликту на Украине. Он заявил, что не допустит влияния критиков на свои планы. По словам Трампа, он четко понимает, как действовать, и не нуждается в советах тех, кто не смог ранее решить подобные проблемы.
Российский президент Владимир Путин также выразил оптимизм по поводу перспектив мирного урегулирования. После встречи с американским лидером он подчеркнул, что их диалог был продуктивным. Путин отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения, что позволяет надеяться на скорое завершение конфликта.