«Свет в конце туннеля»: Белый дом оценил перспективу завершения конфликта на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил свою решимость положить конец конфликту на Украине. Он заявил, что не допустит влияния критиков на свои планы. По словам Трампа, он четко понимает, как действовать, и не нуждается в советах тех, кто не смог ранее решить подобные проблемы.