Эстафеты, альпинизм, первая помощь. Более 10 команд объединил сбор военно-патриотических клубов МЧС

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе авиации МЧС стартовал учебно-полевой сбор военно-патриотических клубов МЧС, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
12 команд из разных регионов страны прибыли на сбор, чтобы укрепить патриотический дух и развить важные навыки. Участников сбора ждет насыщенная конкурсная программа. Им предстоит пройти «Полосу препятствий», «Action Air», «Тропу выживания», «Водную эстафету», проявить себя в «Военном ориентировании», «Эстафете спасателей».
Обучающая часть включает основы безопасности жизнедеятельности, альпинизм, первую помощь, выживание в ЧС, ориентирование и др. Также для участников организуют экскурсии в Музей Великой Отечественной войны и Университет гражданской защиты МЧС.
Как подчеркнули в ведомстве, полевой сбор дает уникальную возможность ребятам проявить себя, прикоснуться к истории. Не исключено, что кто-то из них решит связать свою жизнь с профессией спасателя. -0-
Фото МЧС.