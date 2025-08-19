Белый дом: подготовка к встрече Путина и Зеленского уже ведется

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского уже ведется. Такое заявление сделали в пресс-службе Белого дома во вторник, 19 августа.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Белого дома, что вице-президент США Джей ди Вэнс, госсектор Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уилкофф займутся координацией работы с Россией и Украиной, чтобы ускорить встречу Путина и Зеленского. Ранее о начале подготовки к контактам российского и украинского лидеров заявил президент США Дональд Трамп.
