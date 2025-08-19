В пригороде Новороссийска построят футбольный стадион

Футбольный стадион построят в пригороде Новороссийска Краснодарского края в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в городской администрации.
На новом стадионе сделают поле из искусственной травы, а также площадку с резиновым покрытием и универсальным мобильным оборудованием, которое легко убрать или трансформировать для следующего занятия.
Кроме того, на стадионе установят трибуны с навесом на 200 мест и модульный административно-бытовой корпус, включающий раздевалку и гараж для техники. Перед центральными воротами предусмотрены парковочные места и удобный подъезд к объекту. Также специалисты создадут условия для беспрепятственного перемещения маломобильных граждан. Ожидается, что стадион станет домашней ареной для тренировок женской команды по футболу.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.