В пригороде Новороссийска построят футбольный стадион

Кроме того, на стадионе установят трибуны с навесом на 200 мест и модульный административно-бытовой корпус, включающий раздевалку и гараж для техники. Перед центральными воротами предусмотрены парковочные места и удобный подъезд к объекту. Также специалисты создадут условия для беспрепятственного перемещения маломобильных граждан. Ожидается, что стадион станет домашней ареной для тренировок женской команды по футболу.