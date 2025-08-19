«Лето в Москве» объединяет горожан

Участие крупного бизнеса в фестивалях очень актуально и для жителей, и для гостей города. Кроме фестиваля «Сады и цветы» на бульварах и в парках столицы проходит и шахматный чемпионат. Все желающие могут участвовать в турнире: и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы. Победители получают материальное вознаграждение и ценные призы.