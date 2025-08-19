«Лето в Москве» объединяет горожан

Летняя столица продолжает радовать глаз москвичей и туристов. Мегаполис превратился в огромный сад с концертными площадками и аттракционами, фестивалями и ярмарками. Все это многообразие появилось благодаря проекту «Лето в Москве». В нем участвуют тысячи представителей российского бизнеса, становясь равноправными партнерами для города и соорганизаторами мероприятий.
Город-сад на сюрпризы богат.
Ландшафтный дизайн — одно из крупных направлений в жизни российской столицы. Фестиваль «Сады и цветы», ставший визитной карточкой города, — это больше 70 масштабных озелененных территорий и сотни со вкусом оформленных витрин магазинов и веранд ресторанов, фасадов и входных групп гостиниц.
В событии принимает участие крупный бизнес, оказывая дизайнерам финансовую поддержку. Проект «Лето в Москве» создает в мегаполисе уютные уголки, места для проведения досуга всей семьей. Представители крупного бизнеса считают очень важным поддерживать развитие инфраструктуры города и ждут, что правительство Москвы пригласит их к партнерству и в следующем году.
Участие крупного бизнеса в фестивалях очень актуально и для жителей, и для гостей города. Кроме фестиваля «Сады и цветы» на бульварах и в парках столицы проходит и шахматный чемпионат. Все желающие могут участвовать в турнире: и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы. Победители получают материальное вознаграждение и ценные призы.
Бесплатная аренда — серьезное подспорье для бизнеса.
Департамент торговли курирует 9 центральных площадок проекта «Лето в Москве» и 33 окружных. Одна из самых крупных и интересных — магазин на площади Революции, который работает до середины сентября.
В павильоне представлены магазины полутора десятков российских брендов. Предприниматели получают места от правительства Москвы бесплатно — как, впрочем, и на других площадках. В магазине удобные примерочные, вежливый персонал. Даже просто побывав в этом универмаге, люди получают эстетическое удовольствие.
Организаторы собирают лучших дизайнеров, чтобы продемонстрировать жителям и гостям города высокий уровень модной индустрии нашей страны. Среди покупателей много туристов, в том числе иностранных. Сами предприниматели очень ценят возможность участия в проекте, созданном властями города. Они отмечают, что им очень нравится процесс — это и новый опыт, и новые клиенты.
Правительство Москвы, предоставляя возможность бесплатной аренды на площадках, дает возможность бизнесу развиваться, получать отклик от людей, зарабатывать, поскольку идет хороший поток покупателей, считают предприниматели.
«Лето в Москве» продлится до Дня города, 14 сентября, так что времени погулять по торговым площадкам и арт-павильонам «Сделано в Москве», посетить концерты и экскурсии в парках на всей территории города предостаточно. Организаторы рекомендуют по возможности использовать будние дни, поскольку в выходные очень большой наплыв людей.