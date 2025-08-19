В Похвистневе Самарской области благоустроили детскую площадку

Первый этап благоустройства пространства возле дома № 8 на улице Андрея Васильева завершили в городе Похвистнево Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории появилась современная детская игровая площадка, сообщили в местной администрации.
На площадке установили яркие игровые комплексы, рассчитанные на детей разных возрастов, качели и карусели, а также уложили мягкое резиновое покрытие, обеспечивающее безопасность во время активных игр. Следующим этапом станет озеленение территории.
«Раньше здесь была пустая территория, а теперь — полноценное место для отдыха семей с детьми. Это очень важно для нашего города, ведь такие проекты повышают качество жизни», — отметил руководитель городского управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Денис Васильев.
Напомним, в этом году в городе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также благоустроили стелу «Я люблю Похвистнево» на улице Кооперативной и детскую площадку на улице Газовиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.