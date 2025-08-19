В Похвистневе Самарской области благоустроили детскую площадку

«Раньше здесь была пустая территория, а теперь — полноценное место для отдыха семей с детьми. Это очень важно для нашего города, ведь такие проекты повышают качество жизни», — отметил руководитель городского управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Денис Васильев.