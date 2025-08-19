В Белом доме назвали приоритетное место для переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для СМИ заявила, что США рассматривают Будапешт, столицу Венгрии, как одно из наиболее подходящих мест для организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.