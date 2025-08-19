В Белом доме назвали приоритетное место для переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для СМИ заявила, что США рассматривают Будапешт, столицу Венгрии, как одно из наиболее подходящих мест для организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Тем не менее, Ливитт подчеркнула, что Вашингтон изучает возможность проведения встречи во множестве других мест.
Представитель американской администрации добавила, что за организацию контактов с Москвой и Киевом будут отвечать вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Госдепа Марко Рубио и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Также пресс-секретарь отметила, что Трамп не намерен ждать следующих переговоров еще месяц: глава государства хочет организовать их как можно скорее, передает Newsweek.
Кэролайн Ливитт признала, что Белый дом увидел «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования украинского конфликта, который позволит заключить прочный мир. Однако для этого, по ее словам, обе стороны должны остаться «немного недовольными» итогами процесса.