Два дня в парке «Яуза» прошли под знаком благотворительности

Ежегодно 16 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. К этой дате были приурочены «добрые выходные» проекта «Город неравнодушных». Более 60 собак и 40 кошек ждали друзей в сквере по Олонецкому проезду, который является частью парка «Яуза». Двадцать из них в результате акции обрели хозяев.
Вообще-то, проекту «Город неравнодушных» не нужна привязка к какой-то особой дате, чтобы организовать выставку-пристройство или благотворительную ярмарку. Проект, работающий с 2022 года, имеет огромный опыт проведения подобных акций. Многим москвичам запомнился, например, благотворительный фестиваль, прошедший в начале июля в Саду имени Баумана.
И в минувшие выходные праздник добрых дел проходил в парке «Яуза». Собственно, делать что бы то ни было гостей «добрых выходных» никто не заставлял. Все получалось само собой. Люди подходили к стойке благотворительной ярмарки, где были вывешены и выставлены вязаные сумки, шоперы с яркими принтами, игрушки, тарелки, одежда и другие вещи, сделанные представителями некоммерческих организаций.
Их охотно покупали, ведь вырученные средства пойдут на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, тяжелобольных и другие благотворительные нужды.
Дети и взрослые участвовали в мастер-классах. И это тоже было несложно. Сделать, например, маленький букетик из сухоцветов могли даже малыши. Можно было от души порисовать, сплести авоську, расписать сумку.
Люди наслаждались хорошей погодой, фотографировались на фоне сердечек — это эмблема проекта. Особой популярностью пользовалось сердечко с вкрученными в него лампочками. Это одна из фирменных активностей «Города неравнодушных» — акция «Зажги добро». Достаточно вкрутить лампочку и написать рядом фломастером что-нибудь жизнеутверждающее. Гости праздника оставили, например, такие автографы: «Люблю животных», «Всем любви и добра», «Жить в кайф». А еще в парке был установлен большой дисплей, с помощью которого можно было пройти тест «Перекресток решений». По выбору вариантов ответа можно понять, какой вид благотворительности вам подходит. Этот тест на мероприятиях «Города неравнодушных» предлагается уже давно. Как сообщает официальный сайт московской мэрии, его уже прошли более 15 тысяч человек. Большинство из них, как выяснилось, готовы помогать животным, детям и пожилым людям.
Многие из гостей праздника просто расслаблялись в креслах-мешках, расположенных на зеленой лужайке. Но именно здесь проходило главное событие «добрых выходных». На полянку выводили собак, в переносках выносили кошек. Любую из этих милашек можно было погладить, сфотографировать, а главное — принять в семью. 20 животных после «добрых выходных» действительно обрели хозяев.
Помочь животным из приюта можно было и другим способом — например, отсканировав QR-код благотворительного сервиса и сделав взнос. Люди так и поступали. И в целом копилка добрых дел в Москве значительно пополнилась.
Городские праздники, подобные прошедшему в парке «Яуза», — закономерный результат многолетнего развития движения волонтеров и его поддержки со стороны столичных властей. В городе развивается более десятка направлений волонтерской деятельности. По данным на начало мая 2025 года за 11 лет более 1,4 млн москвичей приняли участие в различных волонтерских проектах. В свою очередь власти проводят конкурсы грантов среди некоммерческих организаций, привлекают волонтеров к проведению всех значимых городских мероприятий, организуют программы их подготовки и многое другое. Такое взаимодействие — хороший пример развития гражданского общества.