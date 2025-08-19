Два дня в парке «Яуза» прошли под знаком благотворительности

Люди наслаждались хорошей погодой, фотографировались на фоне сердечек — это эмблема проекта. Особой популярностью пользовалось сердечко с вкрученными в него лампочками. Это одна из фирменных активностей «Города неравнодушных» — акция «Зажги добро». Достаточно вкрутить лампочку и написать рядом фломастером что-нибудь жизнеутверждающее. Гости праздника оставили, например, такие автографы: «Люблю животных», «Всем любви и добра», «Жить в кайф». А еще в парке был установлен большой дисплей, с помощью которого можно было пройти тест «Перекресток решений». По выбору вариантов ответа можно понять, какой вид благотворительности вам подходит. Этот тест на мероприятиях «Города неравнодушных» предлагается уже давно. Как сообщает официальный сайт московской мэрии, его уже прошли более 15 тысяч человек. Большинство из них, как выяснилось, готовы помогать животным, детям и пожилым людям.