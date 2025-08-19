Трамп рассматривает Евросоюз как идеологического врага? Дугин про раскол коллективного Запада

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп рассматривает Евросоюз как идеологического врага независимой американской цивилизации. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил философ Александр Дугин.
«Европа и Америка — это в каком-то смысле две разные цивилизации. У Нового и Старого Света даже исторически было очень много противоположностей. У британского поэта Уильяма Блейка было представление, что это два совершенно разных духа — американский и европейский, которые находятся в полной оппозиции. Это две цивилизации с совершенно разной ориентацией», — сказал Александр Дугин.
Философ обратил внимание и на другую точку зрения по поводу взаимоотношений США и Европы — атлантизм. Согласно этой теории, Запад принято считать коллективным. Отсюда и появились такие образования, как, например, НАТО.
«Таким образом, эта линия Атлантического океана может быть как неким “внутренним озером” коллективного Запада, так и водоразделом между двумя цивилизациями», — подчеркнул он.
По мнению философа, Дональд Трамп тяготеет как раз к первой теории. Таким образом, глава Белого дома рассматривает Евросоюз как идеологического врага независимой американской цивилизации.
«Все очень зыбко, но верны и та, и другая идеи. И сложные процессы не предполагают банальных объяснений, — продолжил философ. — Взгляд на Атлантику как на “внутреннее озеро” или водораздел — это такая геополитическая двусмысленность, которая все время переопределяется. Безусловно, само избрание Трампа усиливает оппозицию между этими двумя блоками и углубляет раскол на коллективном Западе».-0-