В Италии пассажиры загоревшегося самолета отправили прощальные послания близким

Пилотам удалось посадить самолет с горящим двигателем и обойтись без жертв.

Источник: Комсомольская правда

Самолет авиакомпании Condor Airlines, следовавший из греческого Корфу в Дюссельдорф, столкнулся с серьезной неисправностью 16 августа. Через четыре минуты после взлета у лайнера взорвался правый двигатель, что вызвало панику среди пассажиров. Видеозаписи, снятые с земли и из салона, зафиксировали языки пламени, вырывающиеся из двигателя. Подробностями делится Daily Mail.

Пассажиры рассказали, что испытывали страх и отчаяние. Одна из путешественниц призналась, что отправила близким прощальные сообщения. Другие сообщили, что слышали громкие щелчки, усиливавшие тревогу.

«Я отправила родным прощальные сообщения, думая, что все кончено. Это было ужасно», — поделилась одна из пассажирок.

Несмотря на поломку, экипаж решил продолжить полет на одном двигателе. Самолет благополучно набрал высоту и совершил посадку в итальянском Бриндизи, не долетев до пункта назначения.

Ранее KP.RU писал, как в Оренбургской области учебный самолет Diamond DA-40 совершил вынужденную посадку в поле из-за отказа двигателя. В результате происшествия никто не пострадал.