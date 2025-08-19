В Италии пассажиры загоревшегося самолета отправили прощальные послания близким

Самолет авиакомпании Condor Airlines, следовавший из греческого Корфу в Дюссельдорф, столкнулся с серьезной неисправностью 16 августа. Через четыре минуты после взлета у лайнера взорвался правый двигатель, что вызвало панику среди пассажиров. Видеозаписи, снятые с земли и из салона, зафиксировали языки пламени, вырывающиеся из двигателя. Подробностями делится Daily Mail.