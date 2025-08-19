Ричмонд
Политолог Марков рассказал, на какую уступку пойдет Путин для Трампа

Президент России Владимир Путин делает огромную уступку своему коллеге из США Дональду Трампу, когда соглашается на встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 19 августа, заявил политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, американский президент в ответ на это мог бы объявить о снятии первых антироссийских санкций после того, как место встречи Путина и Зеленского будет согласовано.

— А потом еще и снять ряд санкций после встречи, если она закончится не полным провалом. Видимо, так и будет, — написал Макрков в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом предложил провести его встречу с Зеленским в Москве. Однако, как утверждается, украинский президент отверг это предложение российского коллеги.

Сообщалось, что трехсторонний саммит Путина, Зеленского и Трампа также может пройти в Риме. Среди возможных городов для проведения переговоров рассматривается и Женева. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассматривают Будапешт как основной вариант. Американский президент ранее заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече своих российского и украинского коллег.

