Политолог Марков рассказал, на какую уступку пойдет Путин для Трампа

Сообщалось, что трехсторонний саммит Путина, Зеленского и Трампа также может пройти в Риме. Среди возможных городов для проведения переговоров рассматривается и Женева. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассматривают Будапешт как основной вариант. Американский президент ранее заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече своих российского и украинского коллег.