Растут не только цветы: что будет с ценами на букеты к 1 сентября

«Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября в 2025 году окажется около 500−900 рублей», — заявила Бодрова. Ее слова приводит Life. Она отметила, что данная стоимость касается только наполнения букетов из «базового минимума», без пышной обертки или другого экзотического наполнения.