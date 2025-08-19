Житель Смолевичского района, насмерть сбивший велосипедиста, заключен под стражу

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района санкционировала заключение под стражу водителя по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть велосипедиста. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
Жителю Смолевичского района инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По материалам уголовного дела, обвиняемый 8 августа 2025 года около 15.50 управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по автодороге из Минска в Национальный аэропорт Минск, вблизи деревни Слободщина Минского района он выехал на правую обочину и наехал на 16-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП подростку причинены тяжкие телесные повреждения. Прибывшие работники скорой помощи провели необходимые реанимационные действия, парня доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пострадавшему в аварии не удалось.
Органами предварительного следствия действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст. 317 УК. Уголовное дело находится в производстве Минского районного отдела Следственного комитета. Прокурор санкционировал применение названной меры пресечения с учетом тяжести содеянного и обстоятельств совершенного преступления. -0-