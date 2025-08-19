Житель Смолевичского района, насмерть сбивший велосипедиста, заключен под стражу

По материалам уголовного дела, обвиняемый 8 августа 2025 года около 15.50 управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по автодороге из Минска в Национальный аэропорт Минск, вблизи деревни Слободщина Минского района он выехал на правую обочину и наехал на 16-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.