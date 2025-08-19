Участие в «Интервидение-2025» подтвердили уже 19 государств

Участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» подтвердили 19 стран, сообщили в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».
«На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР», — приводит ТАСС сообщение организаторов.
В фонде рассказали, что приглашения были направлены также странам Европы и Соединенным Штатам.
В организации отметили, что участие в конкурсе представителей всех континентов демонстрирует глобальный интерес к формату.
Ранее сообщалось, что организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» направили приглашение для участия представителям Северной Кореи.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году. Мероприятие состоится в Москве 20 сентября.