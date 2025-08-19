Небесная бюрократия: как авиапассажирам отстоять свои права при задержках рейсов

«Перед взлетом в самолете, на котором я должен был лететь, обнаружили какие-то неполадки, и его заменили другим. Все бы хорошо, вот только мест в нем было меньше. В результате смогли улететь те, кто раньше прошел регистрацию. А меня и еще нескольких пассажиров на борт не взяли. Мы улетели только на следующие сутки. День отпуска и проживания в отеле был потерян», — рассказывает еще один пострадавший, Илья.