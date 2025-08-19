В Беларуси стартовал пилотный проект по мониторингу качества воды в Днепре

В рамках Международной специализированной экологической выставки «Ecology Expo — 2025», прошедшей в Минске, было заключено трехстороннее соглашение о реализации пилотного проекта по экологическому мониторингу качества воды. Ответственность за реализацию проекта с российской стороны несут АО «Росатом Экологический интегратор» (входящее в структуру госкорпорации «Росатом») и ООО «Экоинструмент». С белорусской стороны задействован Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (РЦАК).