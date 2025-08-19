В Беларуси стартовал пилотный проект по мониторингу качества воды в Днепре

Качество воды в Днепре начали отслеживать самым современным оборудованием в рамках пилотного белорусско-российского проекта. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Росатом».
В рамках Международной специализированной экологической выставки «Ecology Expo — 2025», прошедшей в Минске, было заключено трехстороннее соглашение о реализации пилотного проекта по экологическому мониторингу качества воды. Ответственность за реализацию проекта с российской стороны несут АО «Росатом Экологический интегратор» (входящее в структуру госкорпорации «Росатом») и ООО «Экоинструмент». С белорусской стороны задействован Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (РЦАК).
Для отслеживания ключевых показателей качества воды в режиме реального времени, вблизи места сброса очищенных сточных вод водоканала, был установлен современный программно-аппаратный комплекс. Он позволяет исследовать ключевые показатели качества воды, такие как pH, содержание растворенного кислорода, температура, мутность, ХПК, потенциал и содержание нитратов, непрерывно фиксируя параметры качества воды. Данные с комплекса передаются в единую цифровую платформу. Энергонезависимость системы обеспечивается за счет использования солнечных панелей и аккумуляторов.
«Вода — бесценный ресурс, и его сохранение сегодня является одной из ключевых задач человечества. Создание сети подобных мониторинговых буев с погружными автономными датчиками контроля качества вод позволит оперативно выявлять превышения загрязняющих веществ, определять их источник и, главное, своевременно предотвращать серьезные экологические последствия», — подчеркнула заместитель генерального директора по стратегии АО «Росатом Экологический интегратор» Наталья Кудлаева.
