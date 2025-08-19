Ричмонд
Новорожденную девочку в Колумбии назвали в честь ChatGPT

Девочка получила имя Чат Йипити Бастидас Герра — в честь популярной программы ChatGPT.

Источник: Аргументы и факты

В Колумбии супружеская пара назвала новорожденную дочь в честь чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание UPI.

В небольшом городе Серете, в департаменте Кордова, семья вызвала бурные обсуждения, назвав свою дочь Чат Йипити Бастидас Герра — в честь популярной программы ChatGPT.

По данным местных изданий, родители заявили, что выбор имени стал для них «данью уважения к эпохе технологий и искусственного интеллекта». В Национальном отделе ЗАГСа без возражений зарегистрировали необычное имя.

При этом многие пользователи выразили недоумение и сомнения, заявляя, что ребенку в будущем будет нелегко с таким именем. Другие, наоборот, посчитали решение родителей оригинальным и даже «прогрессивным».

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Ростовской области родилась девочка, которой родители дали необычное имя — они назвали её Россией. Это имя до сих пор остается единственным в донском крае, но в том же году родилась еще девочка с похожим именем — Россияна.