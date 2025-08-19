Российские пловцы установили новый мировой рекорд среди юниоров в эстафете

Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете 4×100 м вольным стилем в рамках чемпионата мира, который проходит в Румынии.
Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Григорий Злотников показали результат 3 минуты 15,38 секунды.
Кроме того, на дистанции 400 метров вольным стилем победу одержал россиянин Григорий Вековищев, а серебряную медаль завоевал его соотечественник Егор Бабинич.
Напомним, ранее стало известно, что российские пловцы заняли первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре.