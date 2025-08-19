Хоккеист Бландизи поздоровался с болельщиками СКА на русском языке

Канадский новичок петербургского хоккейного клуба СКА Джозеф Бландизи обратился к болельщикам на русском языке. Видео с приветствием опубликовала пресс-служба клуба.
31-летний нападающий, подписавший двухлетний контракт со СКА 12 августа, начал своё обращение со слова «Привет», после чего продолжил на английском.
«Очень рад стать частью этой команды на ближайшие 2 года. С нетерпением жду возможности приехать в Петербург и приступить к работе. С нетерпением ожидаю начала сезона и своей первой игры», — сказал Бландизи.
В минувшем сезоне Бландизи играл в Американской хоккейной лиге за «Торонто Марлис», где в регулярном чемпионате набрал 35 очков (15 голов и 20 результативных передач). На протяжении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провёл 101 матч, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург».
Свой первый матч в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона СКА сыграет против «Шанхай Дрэгонс» 6 сентября.
Ранее российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был внесён в Книгу рекордов РФ за своё достижение в НХЛ.