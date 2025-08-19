Стало известно, кто сыграет детей Уизли в сериале о Гарри Поттере

Американская телевизионная сеть HBO утвердила еще ряд актеров в новом сериале о Гарри Поттере: Фреда Уизли сыграет Тристан Харланд, Джорджа — Гэбриел Харланд, Перси — Рори Спунер, а Джинни — Грейси Кокрейн. К семье Уизли присоединится ранее объявленный Аластер Стаут в роли Рона и Кэтрин Паркинсон в роли Молли. При этом к текущему моменту все еще неизвестно, кто сыграет отца семейства Артура.