Стало известно, кто сыграет детей Уизли в сериале о Гарри Поттере

Американская телевизионная сеть HBO утвердила еще ряд актеров в новом сериале о Гарри Поттере: Фреда Уизли сыграет Тристан Харланд, Джорджа — Гэбриел Харланд, Перси — Рори Спунер, а Джинни — Грейси Кокрейн. К семье Уизли присоединится ранее объявленный Аластер Стаут в роли Рона и Кэтрин Паркинсон в роли Молли. При этом к текущему моменту все еще неизвестно, кто сыграет отца семейства Артура.
— План HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов Роулинг в телевизионный сезон, — передает журнал The Hollywood Reporter.
Актеры Бел Паули и Дэниэл Ригби сыграют роли Петуньи и Вернона Дурслей. Кроме того, на роли Драко и Люциуса Малфоя утвердили артистов Лока Пратта и Джонни Флинна соответственно. Также к касту присоединились Лео Эрли — для роли Симуса Финнигана, Алессия Леони — для роли Парвати Патил и Сиенна Мусса, которая сыграет Лаванду Браун.
Ранее стало известно, кто сыграет тройку главных героев в предстоящем сериале «Гарри Поттер» от телекомпании HBO. Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Что известно об актерах, которые воплотят на экранах «золотое трио», рассказывает «Вечерняя Москва».