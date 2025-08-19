Автовладельцев предупредили о новом росте цен на техосмотр

В ФАС хотят повысить минимальную цену ТО для легковых автомобилей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить минимальную цену ТО для легковых автомобилей с 913 до 1 360 рублей — это примерно на 50% больше, чем сейчас. Такую информацию приводят журналисты газеты «Коммерсант».
«Техосмотр транспортных средств может подорожать с 2026 года: минимально допустимая цена проверки легковой машины вырастет с 913 до 1,3 тыс. руб. Новые цены планируется заложить в методике Федеральной антимонопольной службы», — пишет газета.
Новый тариф уже включен в обновленную методику, которую сейчас согласовывают с другими ведомствами. Изменения коснутся почти шесть миллионов автовладельцев. При этом, если регионы захотят, они смогут установить цену выше — в зависимости от местных условий и расчетов. Дополнительно обсуждается возможность ввода госпошлины за передачу данных о прохождении ТО в базу МВД. Формально ее должны будут оплачивать операторы техосмотра, но они настаивают, что это должна быть ответственность водителей.
ФАС объясняет рост цен накопленной инфляцией. Также в методике впервые появятся предельные тарифы на осмотр трамваев и троллейбусов — 1 710 рублей за единицу транспорта. Ранее ФАС предлагала включить в цену и НДС, так как с октября 2024 года услуги ТО будут облагаться налогом. Однако в доработанном проекте от этой идеи отказались — без объяснений.