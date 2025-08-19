Автовладельцев предупредили о новом росте цен на техосмотр

Новый тариф уже включен в обновленную методику, которую сейчас согласовывают с другими ведомствами. Изменения коснутся почти шесть миллионов автовладельцев. При этом, если регионы захотят, они смогут установить цену выше — в зависимости от местных условий и расчетов. Дополнительно обсуждается возможность ввода госпошлины за передачу данных о прохождении ТО в базу МВД. Формально ее должны будут оплачивать операторы техосмотра, но они настаивают, что это должна быть ответственность водителей.