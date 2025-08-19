Пилот «Разговоров о важном» запустят в 100 детских садах, расположенных в 22 регионах РФ

«Говорить о важном» начнут уже в детских садах, для начала — в нескольких регионах: в Москве, ДНР и ЛНР, Амурской области и других областях (всего 22 региона). Эксперимент покажет, насколько реально научить детей от 3 до 7 лет «родину любить».
Понятно, что «Разговоры о важном» для детсадовцев будут отличаться от школьных, но вот о чем именно будут говорить — вопрос. На официальном сайте Института изучения детства, семьи и воспитания до сих пор тишина. Еще нет кодификатора тем на учебный год 2025/2026. Но, ориентируясь на практику прошлых лет, темы для детей всех возрастов обычно одинаковые, различаются методика и допматериалы.
В начале учебного года обычно обсуждают День знаний 1 Сентября и образ России будущего. Затем поднимались темы «Путь зерна», «Дорогами России» и День учителя, разумеется.
Что касается детсадов, методика и подача материала планируются другими. Беседовать с детьми будут «в понятной и увлекательной форме, сообразно возрасту». И «с использованием красочных иллюстративных материалов, в интерактивной форме, с игровыми элементами».
«Именно в дошкольном возрасте закладываются прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру, — говорит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — Проект “Разговоров о важном” для дошкольных образовательных организаций предоставит воспитателям эффективный инструмент для достижения этой цели».
Сообщается, что для подготовки воспитателей к новой для них работе и навыкам для проведения бесед при поддержке министерства и Института детства будут проведены «методические семинары».
— У нас в школе, как и в большинстве школ, наверное, РОВ ведут классные руководители, — рассказывает завуч начальной школы из Москвы, Лидия Леонидова. — В садиках вести будут воспитатели. Возможно, наставниками для них будут наши учителя гуманитарных направлений, историки, словесники. Наверное, нам проще, поскольку сад при школе и даже расположен в школьном здании.
— С точки зрения возрастной психологии, возраст от трех и до семи для раннего детства итоговый, — говорит семейный психолог Марьяна Разумовская. — Это возраст формирования социальных связей и основных ценностей, оформления черт личности. Время доверия и активного интереса к миру, те самые дети- «почемучки». Это лучший возраст для формирования качеств дружбы, уважения, разумного коллективизма.
Повышенная эмоциональность, присущая раннему детству, не умеет анализировать. Но вот чужие эмоции дошкольники считывают «на раз». Если планируемые занятия не скатятся в официоз или мероприятие «для галочки», то можно сказать, «джедаи почувствуют это».
Очень важно, чтобы «беседы» шли на понятном малышам языке — через образы былинных героев, каких-то исторических персонажей, которых можно романтизировать по законам мифа. В хорошем смысле упростить поступки до понятного маленьким детям «хорошо-плохо» и ставить им в пример. Сказки, песни и стихи о дружбе, разговоры обо всем хорошем должны умело переплетаться с историческими сведениями.
Еще одна обязательная черта — искренность, вера в собственные слова со стороны воспитателя. Если же говорить с детьми этого возраста высокопарно и непонятно, равнодушно, их можно расстроить и напугать. В лучшем случае дети будут скучать. А можно добиться и негативного эффекта, как на политинформации позднего СССР.