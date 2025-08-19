Пилот «Разговоров о важном» запустят в 100 детских садах, расположенных в 22 регионах РФ

Понятно, что «Разговоры о важном» для детсадовцев будут отличаться от школьных, но вот о чем именно будут говорить — вопрос. На официальном сайте Института изучения детства, семьи и воспитания до сих пор тишина. Еще нет кодификатора тем на учебный год 2025/2026. Но, ориентируясь на практику прошлых лет, темы для детей всех возрастов обычно одинаковые, различаются методика и допматериалы.