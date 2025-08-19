Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт: Беларусь готова организовать встречу Путина и Зеленского

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне», — отметила Наталья Эйсмонт.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова организовать у себя встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, если это нужно для обеспечения мира. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт российским «Ведомостям», сообщает БЕЛТА.

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему Президент Беларуси с американским коллегой (Президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора. — Прим. БЕЛТА) не обсуждали», — отметила она. -0-

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше