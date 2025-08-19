Эйсмонт: Беларусь готова организовать встречу Путина и Зеленского

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему Президент Беларуси с американским коллегой (Президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора. — Прим. БЕЛТА) не обсуждали», — отметила она. -0-