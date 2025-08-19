HBO объявил актеров, которые сыграют детей семьи Уизли в новом «Гарри Поттере»

Отмечается, что сестру Рона Уизли, Джинни, сыграет юная актриса Грейси Кокрейн. Близнецов Фреда и Джорджа сыграют Тристан и Габриэль Харланды. А роль их старшего брата Перси исполнит Руари Спунер. Помимо этого, представители HBO намекнули фанатам, что в скором времени раскроют имя актера, который исполнит роль еще одного ребенка из семейства Уизли — Чарли.