HBO объявил актеров, которые сыграют детей семьи Уизли в новом «Гарри Поттере»

Телеканал HBO объявил список актеров, которые исполнят роли детей семейства Уизли в новом «Гарри Поттере». Об этом сообщает портал Deadline.
Отмечается, что сестру Рона Уизли, Джинни, сыграет юная актриса Грейси Кокрейн. Близнецов Фреда и Джорджа сыграют Тристан и Габриэль Харланды. А роль их старшего брата Перси исполнит Руари Спунер. Помимо этого, представители HBO намекнули фанатам, что в скором времени раскроют имя актера, который исполнит роль еще одного ребенка из семейства Уизли — Чарли.
HBO показала детей Уизли из нового сериала о Гарри Поттере.
Напомним, что роль Рона Уизли в новой адаптации сыграет Аластер Стаут. Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер в рамках сериала выплатят в жизнь Доминик Маклафлин и Арабелла Стэнтон.
Ранее KP.RU сообщал, что HBO объявила девять актеров, которые примут участие в съемках сериала по миру «Гарри Поттера».