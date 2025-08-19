Как провокаторы помогают совершенствовать белорусского голосового помощника «Алеся», рассказал ученый

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как провокаторы помогают совершенствовать белорусского голосового помощника «Алеся».
Беларусь планирует гармонизировать законодательство в сфере ИИ с российским.
Сергей Кругликов отметил, что в обучении искусственного интеллекта также есть некоторые казусы, которые могут даже положительно повлиять на его обучение. «Мы начали разработку и уже практически воплотили в жизнь готовый продукт — голосовой помощник “Алесь”, который говорит на белорусском языке. Мы же смотрим, когда приходят определенные обращения. И вот был один человек, который провоцировал его дать политический ответ по ряду вопросов», — рассказал гендиректор, подчеркнув, что это даже очень хорошо для системы, потому что благодаря таким провокаторам помощник дорабатывается и корректируется.
Голосовой помощник «Алесь» — это инициативная разработка ОИПИ, которая реализовывалась для обеспечения деятельности Форума IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси». Мероприятие приурочено к Дню Национальной академии наук, который празднуется 13 октября, и проходит уже несколько лет примерно в эту дату. Форум уже стал международным, в нем активно принимают участие гости из Китая, России, Кореи, в этом году будут участвовать представители Узбекистана.
«Для того, чтобы понять пул разработок, мы сделали платформу по искусственному интеллекту, куда разработчики со своими командами могут заходить, делиться информацией. Мы готовы выступать площадкой для того, чтобы объединять усилия разработчиков по созданию систем искусственного интеллекта. В Министерстве образования также очень много сделано, запущены свои образовательные проекты. Надеюсь, что на этом форуме, четвертом, эти проекты будут озвучены», — сказал Сергей Кругликов.
Задача этого форума — объединиться и сделать что-то, что необходимо сегодня всем. «Вместе мы можем это сделать», — уверен он. -0-
