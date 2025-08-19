Как провокаторы помогают совершенствовать белорусского голосового помощника «Алеся», рассказал ученый

Сергей Кругликов отметил, что в обучении искусственного интеллекта также есть некоторые казусы, которые могут даже положительно повлиять на его обучение. «Мы начали разработку и уже практически воплотили в жизнь готовый продукт — голосовой помощник “Алесь”, который говорит на белорусском языке. Мы же смотрим, когда приходят определенные обращения. И вот был один человек, который провоцировал его дать политический ответ по ряду вопросов», — рассказал гендиректор, подчеркнув, что это даже очень хорошо для системы, потому что благодаря таким провокаторам помощник дорабатывается и корректируется.