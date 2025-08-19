HBO показала актёров из семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере

Недавно создатели нового сериала о Гарри Поттере выложили очередной кадр со съёмок в Великобритании. Компания HBO из США показала фотографию актёра Ника Фроста, который сыграет Хагрида. Роль главного героя досталась Доминику Маклафлину, снимок которого также был опубликован на официальной странице HBO в социальных сетях.