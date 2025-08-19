В центре Ростова вандалы испортили подземный переход

Ростовчане в социальных сетях сообщили об акте вандализма в центре города. Там был полностью испорчен подземный переход на пересечении Большой Садовой и Нахичеванского переулка.
Неизвестные изрисовали стены перехода десятками граффити с помощью профессиональных маркеров и баллончиков с краской. А еще вандалы демонтировали камеры видеонаблюдения, которые теперь болтаются на проводах.
