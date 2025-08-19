В Москве открылся первый Всероссийский педагогический съезд XXI века

«Сегодня наша государственная образовательная система — одна из лучших в мире. Мы входим в топ-10 ведущих стран как по качеству общего образования, так и по объёму научных исследований и разработок, занимаем лидирующие позиции в международных олимпиадах студентов и школьников. Это результат сохранения традиций советской научной школы и педагогики и решений, реализованных по поручению президента Владимира Путина правительством совместно с регионами за последнюю четверть века», — подчеркнул Чернышенко.