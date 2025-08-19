В Москве открылся первый Всероссийский педагогический съезд XXI века

«Сегодня наша государственная образовательная система — одна из лучших в мире. Мы входим в топ-10 ведущих стран как по качеству общего образования, так и по объёму научных исследований и разработок, занимаем лидирующие позиции в международных олимпиадах студентов и школьников. Это результат сохранения традиций советской научной школы и педагогики и решений, реализованных по поручению президента Владимира Путина правительством совместно с регионами за последнюю четверть века», — подчеркнул Чернышенко.
Вице-премьер также подробно остановился на подготовке Стратегии развития образования до 2036 года. По его словам, в 15 рабочих группах над документом трудились почти 1100 экспертов, которые провели более 430 встреч и предложили свыше 300 инициатив. Чернышенко анонсировал, что в августе к обсуждению стратегии подключатся педагогические советы по всей стране, а итоги будут подведены на Форуме классных руководителей.
Министр просвещения Сергей Кравцов перечислил ключевые изменения, произошедшие в системе образования. Он сообщил, что воспитательная работа вновь стала её неотъемлемой частью. Глава ведомства также добавил, что множество учебников по каждому предмету заменяются едиными государственными, а учебная неделя теперь повсеместно начинается с церемонии поднятия флага и исполнения гимна.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил новую модель высшего образования, которая, по его убеждению, должна быть достаточной для успешной карьеры и самореализации человека. Он пояснил, что её основой станут три ключевых принципа: фундаментальность для формирования глубины мировоззрения, практикоориентированность для связи с рынком труда и гибкость, позволяющая готовить каждого специалиста как уникального.
В рамках съезда запланированы дискуссии о стратегических направлениях развития образования, презентации лучших практик учебных заведений и выставка отраслевых достижений.
Ранее Life.ru сообщал, что в России анонсирована реформа учительских зарплат, которая коснётся оптимизации штатного расписания и повышения прозрачности их начисления. Как сообщил Дмитрий Чернышенко, на фоне этих изменений важно учитывать и кадровый потенциал: при том что общая численность педагогов в стране превышает 1 млн человек, в 2024 году вузы подготовили 40 тысяч новых специалистов.