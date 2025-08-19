Двое жителей Брестской области поверили телефонным аферистам и лишились сбережений

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области мошенники под видом сотрудников банка и правоохранительных органов продолжают обманным путем выманивать деньги у граждан. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Так, в Барановичский РОВД обратился 60-летний житель одного из агрогородков. Он сообщил, что неизвестный похитил с его карт-счета деньги. Как установлено, до этого ему в мессенджере позвонил якобы работник мобильного оператора, который сказал, что необходимо продлить договор на дальнейшее оказание услуг.
«Для этого нужно было перейти по ссылке и заполнить форму. Доверчивый мужчина выполнил все рекомендации, ввел свои данные и благополучно завершил разговор. Однако далее поступил видеозвонок уже в другом мессенджере, на этот раз собеседник представился сотрудником КГБ. Он ошарашил мужчину сообщением, что до этого с ним связывались мошенники, которые получили доступ к его личным данным и планируют использовать их в своих противоправных целях. Чтобы предотвратить дальнейшие действия злоумышленников, потерпевшему предложили продиктовать реквизиты своей банковской карты, что он и сделал. Однако на карте не было средств. Поэтому мошенники вновь связались с мужчиной и убедили его “задекларировать” все имеющиеся наличные», — рассказали в УВД.
Поддавшись на уговоры, пожилой мужчина отправился в ближайший банк и положил на свой счет более Br2 тыс. Эти средства сразу же сняли злоумышленники.
В аналогичной ситуации оказался и житель Брестского района, с карт-счета которого аферисты похитили практически Br40 тыс.
Правоохранители напомнили о мерах безопасности при поступлении подобных звонков. -0-