Двое жителей Брестской области поверили телефонным аферистам и лишились сбережений

«Для этого нужно было перейти по ссылке и заполнить форму. Доверчивый мужчина выполнил все рекомендации, ввел свои данные и благополучно завершил разговор. Однако далее поступил видеозвонок уже в другом мессенджере, на этот раз собеседник представился сотрудником КГБ. Он ошарашил мужчину сообщением, что до этого с ним связывались мошенники, которые получили доступ к его личным данным и планируют использовать их в своих противоправных целях. Чтобы предотвратить дальнейшие действия злоумышленников, потерпевшему предложили продиктовать реквизиты своей банковской карты, что он и сделал. Однако на карте не было средств. Поэтому мошенники вновь связались с мужчиной и убедили его “задекларировать” все имеющиеся наличные», — рассказали в УВД.