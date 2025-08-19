Актер Антон Лапенко рассказал, что взял паузу в интернет-проектах

Напомним, что в апреле состоялась премьера сериала «Актерище», где Лапенко и Дмитрий Нагиев исполнили главные роли. Сюжет рассказывает о знаменитом актере, который попадает в неприятную историю с блогером-критиком. Чтобы восстановить свою репутацию и избежать судебного разбирательства, артист вынужден участвовать в сомнительной постановке блогера в провинциальном доме культуры.