Актер Антон Лапенко рассказал, что взял паузу в интернет-проектах

В своем YouTube-подкасте с Александром Соколовским актер Антон Лапенко признался, что временно отошел от создания интернет-контента и сократил активность в социальных сетях.
Лапенко пояснил, что этот перерыв необходим ему для переосмысления пройденного пути и накопления новых впечатлений, мыслей и вдохновения.
«В какой-то момент неизбежно наступает опустошение. Ты обращаешься к себе, снова накапливаешь, смотришь, изучаешь и думаешь», — поделился актер.
Лапенко подчеркнул, что не стремится к славе любой ценой. В ближайшее время он не планирует запускать новые развлекательные проекты, его больше привлекает работа в театре.
«Я не сижу на игле популярности, спокойно к этому отношусь. Не люблю ходить на премьеры, когда собирается много людей, стараюсь этого избегать», — рассказал артист.
Напомним, что в апреле состоялась премьера сериала «Актерище», где Лапенко и Дмитрий Нагиев исполнили главные роли. Сюжет рассказывает о знаменитом актере, который попадает в неприятную историю с блогером-критиком. Чтобы восстановить свою репутацию и избежать судебного разбирательства, артист вынужден участвовать в сомнительной постановке блогера в провинциальном доме культуры.