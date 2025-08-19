Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил в силе приговор миллиардерше Миримской и экс-следователю Носову

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов Ольги Миримской и Юрия Носова на вынесенный им приговор.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд оставил в силе приговор миллиардерше Ольге Миримской и бывшему подмосковному следователю Юрию Носову. Об этом сообщает источник «Комсомольской правды» в зале суда.

Отмечается, что Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов Миримской и Носова на вынесенный в отношении них приговор. Напомним, что в декабре 2024 года миллиардерша была приговорена к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима за взятки судьям и следователю, а экс-прокурор — к 11 годам лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что точка в громком деле в отношении миллиардерши Ольги Миримской была поставлена в декабре 2024 года. Чтобы удержать бывшего возлюбленного, женщина решила выдать свою внучку за общую с партнером дочь.