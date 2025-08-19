Суд оставил в силе приговор миллиардерше Миримской и экс-следователю Носову

Отмечается, что Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов Миримской и Носова на вынесенный в отношении них приговор. Напомним, что в декабре 2024 года миллиардерша была приговорена к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима за взятки судьям и следователю, а экс-прокурор — к 11 годам лишения свободы.