Суд оставил в силе приговор миллиардерше Миримской и экс-следователю Носову

Московский городской суд оставил в силе приговор миллиардерше Ольге Миримской и бывшему подмосковному следователю Юрию Носову. Об этом сообщает источник «Комсомольской правды» в зале суда.
Отмечается, что Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов Миримской и Носова на вынесенный в отношении них приговор. Напомним, что в декабре 2024 года миллиардерша была приговорена к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима за взятки судьям и следователю, а экс-прокурор — к 11 годам лишения свободы.
Ранее KP.RU сообщал, что точка в громком деле в отношении миллиардерши Ольги Миримской была поставлена в декабре 2024 года. Чтобы удержать бывшего возлюбленного, женщина решила выдать свою внучку за общую с партнером дочь.