Патриарх Кирилл провел литургию в годовщину освящения храма Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, 19 августа, провел литургию в честь годовщины освящения храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского Патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

Перед началом богослужения епископ поклонился мощам святителя Филарета Московского. Также, в соответствии с традицией праздника Преображения Господня, Кирилл освятил плоды нового урожая — яблоки и фрукты.

На молебне присутствовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина, первый заместитель директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов и другие высокопоставленные гости.

Кроме того, на праздничном служении патриарх Кирилл наградил Елену Батурину орденом Святой равноапостольной княгини Ольги II степени. Он напомнил, что в том числе благодаря вкладу ее покойного мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, началось обновление Москвы и строительство в городе храмов и воскресных школ.

За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
