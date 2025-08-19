В российских школах предложили ввести должность амбассадора ЗОЖ

Сегодня омбудсмен по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что из школьной программы для 5−7 классов уберут обществознание. Этот предмет заменит курс под названием «История нашего края». А ещё с нового учебного года в тестовом режиме в некоторых школах будут ставить оценки за поведение.