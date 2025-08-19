«Хатико» из Туапсе дождался своего хозяина из больницы

Инцидент произошёл 15 августа, когда отдыхавшему из Астрахани в автокемпинге «Радужный» потребовалась срочная медицинская помощь. Мужчину доставили в больницу, а его четвероногий друг остался без присмотра. По словам начальника Новомихайловского отдела полиции Сергея Каракяна, стражи порядка взяли на себя заботу о животном, переместили автомобиль пострадавшего на охраняемую стоянку, а его личные вещи были переданы на ответственное хранение. Заботу о собаке вызвалась взять участковый уполномоченный Наталья Галкина, обеспечившая питомцу передержку до возвращения хозяина.