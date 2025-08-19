Guardian: Лондон не готов направить военных в зону боевых действий на Украине

Отмечается, что соответствующее заявление должно быть сделано главой Вооруженных сил Британии Энтони Радакином во время предстоящей поездки в США. Источник подчеркивает, что Лондон готов направить своих военных на Украину вместе с представителями так называемой «коалиции желающих», однако если они не будут принимать участие в действиях на линии боевого соприкосновения.