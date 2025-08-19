Guardian: Лондон не готов направить военных в зону боевых действий на Украине

Великобритания не готова направить своих военных в зону боевого соприкосновения на территории Украины. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на собственные источники.
«Великобритания готова направить войска для воздушной и морской обороны Украины, но не на линию боевых действий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее заявление должно быть сделано главой Вооруженных сил Британии Энтони Радакином во время предстоящей поездки в США. Источник подчеркивает, что Лондон готов направить своих военных на Украину вместе с представителями так называемой «коалиции желающих», однако если они не будут принимать участие в действиях на линии боевого соприкосновения.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Guardian, что Британия может поддержать соглашение по Украине без условия о прекращении огня в зоне конфликта.