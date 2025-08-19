Ричмонд
Алена Краснова объявила о разводе с Никитой Пресняковым спустя 8 лет брака

Супруга певца Никиты Преснякова — Алена Краснова заявила, что они разводятся после восьми лет совместной жизни. Об этом она рассказала подписчикам.

Пара объявила о разводе.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто», — сообщила Краснова в соцсетях, комментируя решение о разводе.

Ранее Никита Пресняков покинул Россию вскоре после объявления частичной мобилизации. Его отец Владимир Пресняков продолжает активно выступать в российских шоу, а мать, певица Кристина Орбакайте, также уехала за границу. В мае 2025 года Никита Пресняков признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, это состояние осложняет выполнение повседневных задач и влияет на концентрацию и эмоциональное состояние.