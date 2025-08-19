Иностранку «командировали» наркокурьером в Гомель. Прокуратура санкционировала заключение ее под стражу

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заместитель прокурора Гомеля санкционировал заключение под стражу иностранки, которая участвовала в обороте около 500 г особо опасного психотропа. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Заместитель прокурора Гомеля санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летней иностранной гражданки, которой инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенные в составе организованной группы.
Как установлено, предложение «подработать» в Беларуси девушка получила в одном из мессенджеров в середине июля. Также ей обещали оплатить проезд и проживание, перечислив на эти цели сумму, эквивалентную Br800. Она добралась до Гомеля и арендовала квартиру в областном центре.
«Девушке было известно, что она будет работать в наркошопе курьером. Она приступила к выполнению своих обязанностей 25 июля. Передвигаясь по городу на общественном транспорте и такси, обвиняемая забрала из тайников 500 г особо опасного психотропа. Затем перевезла его в арендованную квартиру и расфасовала. За четыре дня разместила в тайниках 30 свертков на территории Новой Жизни и в других местах Гомеля и области. С момента ее нахождения в Гомеле кураторы наркошопа перечислили ей на банковскую карточку около Br2,4 тыс. В районе деревни Плесы 2 августа ее задержали. В ходе личного обыска у нее изъято 200 г особо опасного психотропного вещества, которое она планировала разместить в тайниках», — рассказали в прокуратуре.
Согласно заключению эксперта, изъятым веществом является 4-СМС.
Противоправные действия обвиняемой квалифицированы по ч.4 ст. 328 УК. Уголовное дело находится в производстве Гомельского ГОСК. С учетом обстоятельств и тяжести преступления заместитель прокурора санкционировал избрание названной меры пресечения.
«С начала года по ч.4 ст. 328 УК возбуждено четыре уголовных дела в отношении пяти иностранных граждан, которые были “командированы” для совершения преступлений на территорию Беларуси», — пояснили в прокуратуре.
В прокуратуре Гомеля обратили внимание, что в начала этого года в областном центре регистрируется значительное количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, деятельность которых связана с незаконным оборотом наркотиков и психотропов, а также их незаконным перемещением через границу в составе организованных групп.
Органы прокуратуры Гомельской области призывают иностранных граждан при нахождении на территории Беларуси соблюдать требования действующего законодательства, чтобы избежать неприятных последствий. -0-