Иностранку «командировали» наркокурьером в Гомель. Прокуратура санкционировала заключение ее под стражу

«Девушке было известно, что она будет работать в наркошопе курьером. Она приступила к выполнению своих обязанностей 25 июля. Передвигаясь по городу на общественном транспорте и такси, обвиняемая забрала из тайников 500 г особо опасного психотропа. Затем перевезла его в арендованную квартиру и расфасовала. За четыре дня разместила в тайниках 30 свертков на территории Новой Жизни и в других местах Гомеля и области. С момента ее нахождения в Гомеле кураторы наркошопа перечислили ей на банковскую карточку около Br2,4 тыс. В районе деревни Плесы 2 августа ее задержали. В ходе личного обыска у нее изъято 200 г особо опасного психотропного вещества, которое она планировала разместить в тайниках», — рассказали в прокуратуре.