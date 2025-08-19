300 тонн жидкого медицинского кислорода закупит ГБСМП Ростова

Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону объявила тендер на поставку 300 тонн жидкого медицинского кислорода для нужд медучреждения в 2026 году. Согласно данным на портале Госзакупок, на эти цели выделено почти 4,2 миллиона рублей из городского бюджета, что составляет примерно 14 тысяч рублей за тонну.