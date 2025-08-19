300 тонн жидкого медицинского кислорода закупит ГБСМП Ростова

Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону объявила тендер на поставку 300 тонн жидкого медицинского кислорода для нужд медучреждения в 2026 году. Согласно данным на портале Госзакупок, на эти цели выделено почти 4,2 миллиона рублей из городского бюджета, что составляет примерно 14 тысяч рублей за тонну.
По условиям контракта, поставщик обязан обеспечить круглосуточные поставки кислорода в течение всего 2026 года, реагируя на заявки больницы в течение пяти часов. Особое внимание уделяется качеству продукции. Допускается исключительно медицинский кислород, соответствующий строгим стандартам очистки и хранения.
