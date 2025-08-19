Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

300 тонн жидкого медицинского кислорода закупит ГБСМП Ростова

Ростовская больница скорой помощи закупит 300 тонн медицинского кислорода за 4,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону объявила тендер на поставку 300 тонн жидкого медицинского кислорода для нужд медучреждения в 2026 году. Согласно данным на портале Госзакупок, на эти цели выделено почти 4,2 миллиона рублей из городского бюджета, что составляет примерно 14 тысяч рублей за тонну.

По условиям контракта, поставщик обязан обеспечить круглосуточные поставки кислорода в течение всего 2026 года, реагируя на заявки больницы в течение пяти часов. Особое внимание уделяется качеству продукции. Допускается исключительно медицинский кислород, соответствующий строгим стандартам очистки и хранения.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростове закупка украшений в День города обойдется дешевле в 10 раз.