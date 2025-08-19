Ричмонд
Внук Пугачевой разводится с женой спустя восемь лет брака

Актер Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачевой, и его жена Алена Краснова во вторник, 19 августа, объявили о разводе спустя восемь лет брака. По словам супруги артиста, написавшей о разрыве на своей странице в социальной сети Instagram*, это решение было непростым.

Они рассказали, что встретились и начали строить отношения в период, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Пресняков и Краснова проделали вместе большой путь, наполненный как радостью и светом, так и ошибками и трудностями.

— Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны, — написала Краснова.

Конфликты в семье для Пугачевой на данный момент не единственная проблема. Ведь их замок в подмосковной деревне Грязь «разваливается на глазах» — на стенах здания образовался слой плесени.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.