Алёна Краснова сообщила о разводе с Никитой Пресняковым

Девушка заявила, что их взгляды на жизнь стали слишком разными.

Источник: Аргументы и факты

Алёна Краснова объявила о том, что она разводится с певцом Никитой Пресняковым.

Более месяца назад Краснова покинула США, где жила с мужем. Она вернулась к своей семье в Москву.

Долгое время пара не комментировала ситуацию, но теперь Краснова впервые заявила о расставании.

«Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаёмся людьми, которые искренне желают друг другу счастья», — написала она в социальных сетях.

Причину разрыва с внуком Аллы Пугачёвой Краснова не раскрыла.

«Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом», — отметила она.

По словам девушки, с течением времени у них с Пресняковым сложились разные взгляды на жизнь, семью и будущее.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — добавила Краснова.

Ранее сообщалось, что девушка удалила все совместные с Пресняковым фото из социальных сетей.

В конце июля отец Никиты, известный певец Владимир Пресняков, получил травму ноги и руки после падения с самоката.