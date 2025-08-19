Новый сериал про Черкизовский рынок рассказал, на чем держалась империя Исмаилова

19 августа состоялась премьера документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России». Онлайн-сериал посвящен периоду, когда в Москве работал крупнейший рынок Восточной Европы. А владелец Черкизовского рынка, предприниматель Тельман Исмаилов заработал огромное состояние.
В 90-е Черкизон стал настоящим символом эпохи. Огромная торговая площадка жила по своим законам, со своей охраной, порядками, словно самостоятельно государство. Рынок влиял на экономику не только Москвы, финансовые обороты были такими, что бюджеты многих регионов выглядели куда скуднее. Миллиарды оставались вне поля зрения государственных структур и так не могло продолжаться вечно.
Три серии — «Рай», «Ад» и «Чистилище» — рассказывает о разных периодах жизни Тельмана Исмаилова. Истории от очевидцев, охранников, предпринимателей и бывших чиновников, кто напрямую был связан с этим бизнесом.
Фигура Исмаилова является ключевой в этом проекте: одни его знали как щедрого мецената, благотворителя, другие обходили стороной, третьи — перешли ему дорогу и сожалели.
В фильме зрители увидят Авраама Руссо и Иосифа Пригожина, она вспомнили то время.
Певец отметил, что Исмаилов во время застолий буквально засовывал гостям в рот шашлык, но к нему относились как к иконе.
— Когда тебе 24/7 говорят, что ты небо и солнце — любой поверит, что он король. А короля делает свита, — рассуждает Иосиф Пригожин.
В проекте впервые появляется внук бизнесмена Давид.
Финансовое благополучие Исмаилова базировалось на Черкизон, и там можно было все, главное «платить куда надо». А в случае конфликтов, там обрывались жизни, а уборщицы отмывали асфальт от крови".
— Исмаилов — фигура сложная. Он до сих пор умеет к себе располагать, и, возможно, именно поэтому в его окружении в разное время были такие разные люди. Мы хотели понять — где миф, а где правда, — отметил автор и режиссер сериала, арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин.
Он добавил, что работу не стоит воспринимать как обвинение или воспевание прошлой эпохи и фигуры бизнесмена.
Все три серии «Черкизон. Ад и рай новой России» уже доступны для просмотра на Okko.