WSJ: Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины

Глава Государственного департамента США Марко Рубио будет руководить группой американских и европейских чиновников, которая займется подготовкой гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом во вторник, 19 августа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, обеспечение безопасности украинской стороне подразумевает военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий, говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.
При этом американский лидер не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО.